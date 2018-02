Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou hoje a instauração de um processo de averiguações aos incidentes ocorridos no jogo entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, no domingo, que resultaram na interceção de 52 adeptos.

Em comunicado, a LPFP revelou que "irá tomar medidas no sentido do apuramento de responsabilidades, através da instauração de um processo de averiguações".

No domingo, antes do encontro entre os rivais minhotos da 23.ª jornada da I Liga, que terminou com a vitória bracarense por 5-0, em Guimarães, a Polícia de Segurança Pública (PSP) intercetou 52 adeptos afetos ao Sporting de Braga, por envolvimento em agressões que resultaram em oito feridos.