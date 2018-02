Actualidade

A canção composta por Jorge Palma e interpretada por Rui David está entre as sete apuradas no domingo para competir na final do Festival da Canção, anunciou hoje a RTP, depois de ter sido detetado um erro nas votações.

"No decurso do processo de auditoria interna, que ocorreu após a emissão do programa em direto, foi detetado que a votação final divulgada estava incorreta", refere a RTP num comunicado hoje divulgado, a propósito da primeira semifinal do concurso, que decorreu no domingo à noite, em Lisboa.

O erro está na atribuição da pontuação do público às canções compostas por Mallu Magalhães (interpretada por Beatriz Pessoa) e por Jorge Palma (Rui David). Assim, com a correção do erro, a canção de Mallu sai do grupo das sete finalistas apuradas, dando entrada ao tema de Jorge Palma.