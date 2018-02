PSD/Congresso

O Presidente da República disse hoje ter acompanhado o congresso do PSD do passado fim de semana "com muita atenção" e considerou que foi um "passo particularmente importante" para a democracia portuguesa.

"Eu vi com muita atenção e considero que foi um passo importante, todos os congressos são, mas aquele foi particularmente importante para a democracia portuguesa", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava aos jornalistas à margem da cerimónia de doutoramento "honoris causa" do secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, que decorreu na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa.