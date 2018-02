Actualidade

Os fadistas Marco Oliveira, que se estreia no Reino Unido, e Cláudia Aurora, mais a banda The Gift vão subir a palcos londrinos, esta semana, de sexta-feira a domingo.

Os The Gift atuam na Union Chapel, no sábado, Cláudia Aurora, na Art House, e Marco Oliveira apresenta-se no âmbito de uma iniciativa programada pela revista Songlines, exclusivamente dedicada ao fado, com o apoio do Instituto Camões e da Embaixada de Portugal no Reino Unido.

Marco Oliveira, que tem 30 anos, apresenta-se a 23 de fevereiro, enquanto convidado do ciclo de fado do espaço The Pheasantry, parte do restaurante Pizza Express, onde já cantaram Luísa Rocha, Raquel Tavares, Duarte, Carla Pires e Buba Espinho, entre outros.