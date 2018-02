Actualidade

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, disse hoje, no Funchal, que o Estado português está a cobrar uma "taxa de agiota" à região autónoma pelos juros do empréstimo e acusou o executivo nacional de ceder à "politiquice".

"A região vai continuar a cumprir as suas obrigações e a reivindicar aquilo que são as responsabilidades do Estado e da República e que não são concretizadas por causa de objetivos políticos", afirmou o governante, realçando, desde logo, a necessidade de baixar a taxa de juro do empréstimo regional.

Miguel Albuquerque sublinhou que "a Madeira está a pagar ao Estado português uma taxa [3,375%] que se pode considerar agiota", relativamente ao que o Estado paga aos seus credores no exterior.