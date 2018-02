Actualidade

O Tribunal São João Novo, no Porto, está em "crescente degradação" devido à deterioração das janelas, paredes, tetos e pavimentos, devendo o gabinete dos juízes militares ser "interditado", indica um relatório da Comarca a que a Lusa teve acesso.

O relatório sobre a situação do edifício, elaborado pelo Gabinete de Higiene e Segurança do Trabalho da Comarca do Porto, refere que, de forma genérica, observa-se a "degradação estrutural" das janelas, paredes, tetos e pavimentos, situação documentada em fotografias.

As janelas apresentam elevado nível de degradação, vidros estalados, caixilharias fissuradas, quebradas e, muitas vezes, suportadas por pregos e fita-cola de forma a manter a sua estabilidade, salienta o relatório datado de 07 de fevereiro.