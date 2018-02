Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, adiantou hoje que o navio que será construído para substituir o "Mestre Simão", que encalhou no começo do ano, terá maior capacidade para viaturas, o que potenciará a economia da região.

"O trabalho que está a ser feito pretende (...) reforçar a capacidade sobretudo de transporte de viaturas. Está também em análise permitir o transporte de viaturas até cinco toneladas", vincou Vasco Cordeiro, sustentando a importância a nível de "trocas comerciais" nas ilhas do Triângulo de uma embarcação de maior porte.

O governante falava depois de ter recebido em audiência, em Ponta Delgada, o Conselho Executivo da Associação de Municípios do Triângulo, que abarca as ilhas de São Jorge, Pico e Faial.