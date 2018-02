Actualidade

O futebolista Filipe Chaby vai desfalcar o Belenenses nas próximas quatro semanas, pelo menos, após ter sofrido uma entorse na tibiotársica esquerda diante do Estoril Praia, comunicou hoje a SAD dos 'azuis'.

"Na sequência das inúmeras mensagens que temos recebido, informamos que Filipe Chaby sofreu uma entorse na tibiotársica esquerda, estimando-se um tempo de paragem não inferior a quatro semanas", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Belenenses nas redes sociais.

O médio, de 24 anos, lesionou-se no sábado, no decorrer do triunfo no Estoril (2-0), da 23.ª jornada da I Liga portuguesa, após sofrer uma entrada dura de Bruno Gomes, que resultou na expulsão do avançado estorilista, aos 52 minutos.