Actualidade

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, destacou hoje a unanimidade no apoio a Luis de Guindos para a vice-presidência do Banco Central Europeu, e mostrou-se convicto que de o ministro espanhol poderá substituir Vítor Constâncio a 01 de junho.

"Tivemos uma curta troca de pontos de vista no Eurogrupo e queria destacar que foi uma decisão unânime", começou por dizer Mário Centeno, na conferência de imprensa posterior à reunião dos ministros das Finanças da zona euro, que decorreu hoje, em Bruxelas.

O ministro das Finanças português, que preside ao Eurogrupo, parabenizou Luis de Guindos e destacou o compromisso e o empenho do ministro espanhol e daquele que até ao início da tarde foi o outro candidato, o governador do banco central irlandês, Philip Lane.