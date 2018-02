Actualidade

A Câmara Municipal da Guarda vai investir até junho cerca de 1,4 milhões de euros em medidas de prevenção de incêndios rurais, no âmbito do Plano de Proteção da Floresta (PPF), foi hoje anunciado.

O autarca Álvaro Amaro (PSD) disse hoje na sessão de apresentação do plano que pretende chegar ao verão com a consciência "absolutamente tranquila" de que, por parte do município que lidera, tudo foi feito em matéria de prevenção, vigilância e defesa da floresta contra incêndios.

Segundo o responsável, o investimento que o município da Guarda vai realizar até meados de junho rondará os dois milhões de euros se forem tidas em conta as ações, já realizadas e em curso, de estabilização de taludes e de solos em áreas situadas junto de vias rodoviárias que foram atingidas pelos incêndios de 2017.