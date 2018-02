Actualidade

O Comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, rebateu hoje as críticas à escolha do ministro espanhol Luis de Guindos para a vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE)recordando o passado político de Vítor Constâncio.

"Sabe que o Vítor Constâncio foi ministro das Finanças [em 1978]? E que foi secretário-geral de um partido [do Partido Socialista, de 1986 a 1989]? Os políticos, por vezes, podem ter legitimidade para desempenhar estes cargos", defendeu, referindo-se ao atual vice-presidente do BCE.

O Comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros respondia assim às dúvidas sobre uma eventual 'politização' do BCE, causadas pela escolha do atual ministro da Economia espanhol, Luis de Guindos, para ocupar a vice-presidência da entidade.