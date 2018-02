Actualidade

As autoridades sanitárias da Argentina anunciaram na segunda-feira que foi detetado um caso de febre amarela importado do Brasil, doença que é de notificação obrigatória à Organização Mundial da Saúde.

O doente infetado com febre amarela, o primeiro que se regista na Argentina desde há vários anos, é um jovem de 28 anos, residente em Buenos Aires, que viajou sem estar vacinado para a zona de risco do Brasil entre os dias 01 e 15 deste mês, adianta um comunicado do Ministério da Saúde.

Os resultados foram confirmados no sábado, depois de o jovem ter feito análises ao sangue e à urina.