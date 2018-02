Actualidade

Um ataque com explosivos a uma patrulha da polícia provocou na segunda-feira a morte a dois agentes e a um civil no município de San Vicente del Caguán, no sul da Colômbia, noticiou a imprensa local.

De acordo com os primeiros relatos, os dois polícias deslocavam-se num motociclo num bairro da localidade, no departamento de Caquetá, quando foram atacados por desconhecidos que lhes lançaram uma granada de fragmentação, informa a agência Efe.

Nas fotografias publicadas pelo 'site' Tucaqueta.com é possível ver o momento em que os dois agentes foram auxiliados por vários colegas.