PR/São Tomé

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia hoje uma visita de Estado de três dias a São Tomé e Príncipe com encontros oficiais e com cooperantes portugueses na agenda.

À chegada, esta madrugada, a São Tomé, o chefe de Estado defendeu a necessidade de ir "mais longe" na cooperação com o país africano lusófono, considerando-o "prioritário para Portugal.

De acordo com o programa da visita, o chefe de Estado, tem previsto um encontro com o seu homólogo são-tomense, Evaristo Carvalho, com o presidente da Assembleia da República, José da Graça Diogo, e com o primeiro-ministro, Patrice Trovoada.