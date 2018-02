Actualidade

A Coreia do Sul assegurou hoje que vai realizar os exercícios militares conjuntos anuais com os Estados Unidos da América uma vez concluídos os Jogos Olímpicos de Inverno, apesar da aproximação com a Coreia do Norte.

O Ministério da Defesa sul-coreano confirmou, num relatório parlamentar, a decisão, noticiou a agência Efe, salientando que esta é a primeira vez que Seul aborda a realização destes exercícios após a visita histórica de uma delegação norte-coreana liderada por Kim Yo-jong, irmã do líder do regime de Pyongyang, Kim Jong-un, ao país vizinho

Esta deslocação tornou-se no momento de maior aproximação entre as duas Coreias - tecnicamente ainda em guerra - e ocorreu no âmbito dos Jogos Olímpicos, que decorrem em PyeongChang.