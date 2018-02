Actualidade

O fabricante japonês de veículos Toyota vai abrir um novo centro de investigação e desenvolvimento (I&D) no Japão para incrementar a criação de modelos que respeitem o meio ambiente e cumpram as regulamentações cada vez mais exigentes.

A empresa, com sede em Aichi, no centro do país, vai investir 300 milhões de ienes (2.300 milhões de euros) nas novas instalações, na localidade de Shimoyama, na mesma província, que começarão a ser construídas em março, disse à agência Efe um porta-voz da Toyota.

O construtor considera ser "uma questão urgente" a melhoria do setor de I&D face às "mudanças drásticas que atualmente o negócio automóvel está a registar", além de que os atuais centros de que dispõe alcançaram o limite.