Actualidade

O Festival Internacional de Cinema do Porto Fantasporto vai ter hoje a abertura oficial da 38.ª edição com a exibição de "O Segredo de Marrowbone", de Sergio Sanchez, em antestreia nacional.

Com estreia em sala marcada para 01 de março, "O Segredo de Marrowbone" conta a história de um jovem e dos seus três irmãos, "acossados por uma presença sinistra no amplo palacete onde vivem", segundo a sinopse do filme de Sanchez, que foi nomeado para o Goya de melhor novo realizador.

O festival prossegue até 04 de março no Teatro Municipal Rivoli, no Porto. A abertura das sessões competitivas será feita na sexta-feira, com a exibição de "Anna Karenina: Vronsky's Story", de Karen Shakhnazarov.