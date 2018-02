Actualidade

A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou hoje o decreto do Governo que determina uma intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, que passa para o Exército até ao final do ano.

Após a aprovação, com 340 votos a favor, 72 contra e uma abstenção, que se seguiu a um debate de mais de sete horas, o decreto vai ser submetido ainda hoje ao Senado, do qual necessita também de "luz verde" para entrar em vigor.

A medida, decretada na sexta-feira pelo Presidente do país, Michel Temer, mas que exige a aprovação pelo órgão legislativo, estabelece uma intervenção na área da segurança no estado do Rio de Janeiro, que enfrenta um crescente aumento da violência desde há vários meses.