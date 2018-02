Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o principal índice (PSI20) a cair 0,42% para 5.412,91 pontos.

Na segunda-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, fechou a cair 1,27% para 5.435,65 pontos, em linha com a tendência negativa das principais praças europeias, com o BCP entre as maiores desvalorizações.

Das 18 cotadas que compõem o PSI20, 12 desceram, uma ficou inalterada (a Ibersol nos 11,85 euros) e cinco subiram.