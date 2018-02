Actualidade

Doze pessoas ficaram feridas no acidente com um autocarro de turismo na Avenida da Liberdade, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Dos 12 feridos, oito foram transportados para o Hospital S. José e os restantes recusaram o transporte depois de terem sido assistidos no local.

Segundo a fonte, não há feridos graves a registar.