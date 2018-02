Actualidade

As previsões agrícolas, em 31 de janeiro, apontam para um aumento da produção da azeitona para azeite em 2017, um aumento de 25% face a 2016, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados.

"No olival para azeite prevê-se uma produção de azeitona 25% superior à da campanha anterior e 11% acima da média do último quinquénio", refere o INE.

No continente, a produção de azeitona para azeite foi de 476 mil toneladas em 2016, sendo que os dados previsionais para 2017 apontam para 595 mil toneladas.