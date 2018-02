Actualidade

As chuvas que se fizeram sentir entre 13 e 19 de fevereiro em Luanda provocaram a morte de pelo menos 10 pessoas, além de milhares de casas inundadas, de acordo com os dados da proteção civil.

O balanço mais trágico decorreu das fortes chuvas de sábado, que segundo o comando provincial de Luanda do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros provocou cinco mortos e mais de 2.000 inundações em residências.

Já esta segunda-feira, o balanço da instituição relaciona o mau tempo com a morte de três menores, nomeadamente o afogamento de duas crianças de três e cinco anos, no bairro Belo Monte, município do Cacuaco, quando a residência em que permaneciam sozinhas ficou inundada, com mais de meio metro de água.