PR/São Tomé

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que o acordo económico global que Portugal está a preparar com São Tomé e Príncipe tem um "potencial enorme" e vai marcar uma nova fase nas relações bilaterais.

"Onde havia a iniciativa dos empresários, passa a haver um acordo de enquadramento global, de definição de prioridades, de formas de financiamento dessas prioridades, de métodos e de calendários", disse o chefe de Estado, na sessão de abertura do Fórum Económico luso-são-tomense.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, o objetivo é ainda alargar o campo de intervenção a outras áreas, como o domínio do mar, a energia, as infraestruturas, "mas sobretudo com uma visão de conjunto".