Actualidade

A organização do festival Tremor anunciou hoje as presenças de Sheer Mag, 10000 Russos e Gonçalo no cartaz da quinta edição do festival, que decorre de 20 a 24 de março, na ilha de São Miguel.

"Adicionámos ao cartaz os Sheer Mag, uma banda de Filadélfia - um projeto super importante, no rock feito hoje em dia nos Estados Unidos -, os 10000 Russos, que são um dos projetos revelação de rock psicadélico português, e o Gonçalo, que é um músico que tocou na primeira edição do Tremor, a solo, e que entretanto acaba de lançar um disco novo e que vem apresentá-lo aqui ao Tremor", adiantou António Pedro Lopes, da organização do festival açoriano.

Falando em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, a organização indicou que o cartaz deste ano do Tremor tem "mais de 40 concertos e cerca de dez residências artísticas", destacando-se ainda a presença do Lava Jazz Quinteto e um espetáculo inédito entre O Gringo Sou Eu e a Escola de Música de Rabo de Peixe.