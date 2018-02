Actualidade

As confederações Empresarial de Portugal (CIP), Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) e do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) divergiram hoje quanto à criação de três novos impostos europeus, mas concordaram no aumento da contribuição dos países.

Falando à entrada da reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social, em Lisboa, o presidente da CIP, António Saraiva, salientou que, "se por um lado é necessário manter os fundos de coesão, por outro lado não é oportuno que se lancem impostos sobre atividades económicas".

O responsável disse esperar que, em vez disso, os Estados-membros da União Europeia encontrem "mecanismos de aumentar as suas contribuições" sem ser com a criação de impostos sobre a economia digital, as empresas poluentes e as transações financeiras.