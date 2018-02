Actualidade

Estudantes do ensino superior de Lisboa vão, na quarta-feira, pintar as entradas dos prédios no Bairro do Cabrinha, antigo Casal Ventoso, em Lisboa, numa ação solidária que pretende ajudar os moradores a melhorar o bairro.

"A ação solidária no Bairro do Cabrinha, na Avenida de Ceuta, pretende alterar o estado da entrada de 10 lotes do bairro, melhorar a sua entrada, o seu espaço comum, de modo a produzir algum efeito mobilizador, de modo a que depois os próprios moradores possam continuar a tarefa e recuperar cada lote", explicou à Lusa Filipe Santos, presidente do Projeto Alkantara, uma das entidades promotoras da iniciativa.

Ao todo são 135 os estudantes, que vão estar divididos em equipas. Depois da intervenção no bairro, vai ser feito um convívio entre os estudantes e os moradores.