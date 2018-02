Actualidade

Fernando Negrão é o único candidato à liderança parlamentar do PSD e apresentou uma lista à direção com sete vice-presidentes, cinco dos quais apoiaram Rui Rio, cortando quase para metade o número de 'vices'.

O prazo para a entrega de listas às eleições da direção da bancada do PSD, que se realizam na quinta-feira entre as 15:00 e as 18:00, terminou hoje às 18:00 e, de acordo com fontes sociais-democratas, apenas Negrão entregou uma candidatura.

Da anterior direção de bancada transitam Adão Silva, que será o primeiro vice-presidente, António Leitão Amaro - ambos apoiantes de Rio nas diretas - e Margarida Mano, que não tomou posição na campanha interna.