Actualidade

(CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO)

O fotojornalista Mário Cruz expõe a partir de sábado no Centro de Artes Contemporâneas Arquipélago, na Ribeira Grande, um conjunto de fotos onde denuncia a exploração das crianças "talibés", escravas de "falsos professores" corânicos no Senegal. (CORRIGE A CIDADE ONDE SE REALIZA A EXPOSIÇÃO: É RIBEIRA GRANDE E NÃO PONTA DELGADA)

O vencedor do prémio World Press Photo 2016 - Assuntos Contemporâneos, Picture Of The Year International 2016 - Assuntos Contemporâneos, Estação Imagem 2016 e Magnum Photography Awards 2016, justamente com o tema "Talibes Modern Day Slaves", explicou à Lusa que esta situação afeta mais de 50 mil crianças, que "deveriam ser estudantes", mas são, "na verdade, escravas de falsos professores corânicos".