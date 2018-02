Actualidade

O judoca português Célio Dias disse hoje que está "de volta ao tapete", cinco meses depois de ter parado devido a uma "doença mental" que o levou a ser internado no Hospital Garcia de Orta.

"Depois do internamento na ala psiquiátrica do Hospital Garcia de Orta devido à minha doença mental, cinco meses depois estou de volta ao tapete", explicou o atleta do Benfica, através da rede social Facebook.

Em dezembro de 2017, as duas partes tinham explicado que a carreira do atleta olímpico nos Jogos do Rio2016 ia parar "por um período de tempo indeterminado" devido a "questões de saúde", que não foram especificadas.