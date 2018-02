Actualidade

A vice-governadora do Banco de Portugal criticou hoje algumas regras da legislação bancária europeia, como os depósitos poderem ser usados para recapitalizar bancos ou a garantia de depósitos até 100 mil euros depender do orçamento de cada país.

"Com a supervisão única a nível europeu, resolução a nível europeu, regras únicas, não percebo porque é que a garantia de depósitos até 100 mil euros tenha de depender da robustez do orçamentos do país, isto faz com que haja enorme instabilidade nos mercados", afirmou Elisa Ferreira, na conferência Via Bolsa 2018, em Lisboa.

A responsável do regulador e supervisor bancário mostrou-se ainda crítica para com as regras de 'bail-in' dos bancos, as regras de resgate interno ou recapitalização interna, pelas quais em caso de dificuldades num banco são chamados a colmatar perdas os acionistas, detentores de títulos de dívida e depositantes acima de 100 mil euros.