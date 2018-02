Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que mantém a confiança política em Elina Fraga, e antecipou que vão aparecer "mais histórias", dizendo estar habituado a este tipo de polémicas e até gostar que assim seja.

"Do ponto de vista político, isto começou com um outro vice-presidente, o engenheiro Salvador Malheiro, passou essa questão, iniciámos agora a da dra. Elina Fraga, e vamos ver se vai ficar por aqui, eu acho que ainda vai haver mais histórias", afirmou Rui Rio aos jornalistas, no final da primeira reunião da Comissão Política Nacional eleita no domingo.

O presidente do PSD disse estar habituado a este tipo de polémicas, nomeadamente quando esteve à frente da Câmara do Porto, assumindo que até funciona melhor "em tensão": "Eu cá estou para essas histórias".