Actualidade

O candidato à liderança parlamentar do PSD, Fernando Negrão, justificou hoje a redução do número de vice-presidentes com a necessidade de "criar a coesão necessária" para que o trabalho da bancada social-democrata vá para lá do parlamento.

Em mensagem eletrónica enviada aos deputados, a que a agência Lusa teve acesso, Fernando Negrão deu conta da lista que propõe para a direção da bancada e que será votada na próxima quinta-feira e na qual reduziu de 12 para sete o número de vice-presidentes.

"Nela, procurou-se criar uma equipa não muito alargada de modo a permitir, com maior facilidade, criar a coesão necessária para produzir um trabalho que vá para além do espaço do parlamento e chegue ao maior número possível dos nossos compatriotas", justificou.