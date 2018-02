Actualidade

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, afirmou hoje que os clubes que compõem o G15 estiveram hoje reunidos na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para "combater as assimetrias que existem dentro do futebol".

O dirigente desvalorizou as ausências de representantes do Sporting e do FC Porto, bem como a presença, pela primeira vez, do Benfica em reuniões deste grupo.

"Sempre dissemos desde a primeira hora que este grupo quer o melhor para o futebol português e pretende combater as assimetrias que existem dentro do futebol português e as diferenças para os outros. O que queremos é trabalhar em conjunto para que essas assimetrias sejam diluídas", começou por dizer António Salvador, no final de mais uma reunião do G15.