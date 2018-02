Actualidade

O governo italiano vai contribuir com um milhão de euros para as operações de desminagem humanitária na Colômbia, o segundo país do mundo mais afetado por minas, que provocaram 11.524 vítimas desde 1990, segundo fontes oficiais.

A iniciativa do governo italiano faz parte de um plano de intervenção de desminagem que está a ser desenvolvido nos municípios de Leiva, Cumbitara, Rosario e Roberto Payán, todos eles no departamento de Nariño, na fronteira com o Equador.

O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Angelino Alfano, revelou na terça-feira que o seu governo apoia ações para consolidar a paz na Colômbia com "o objetivo de que as comunidades deixem de sentir medo por causa de minas antipessoais e possam caminhar livremente".