Actualidade

Um derrame de petróleo na Amazônia peruana está a afetar a comunidade nativa de Nueva Nazareth, do grupo étnico Achuar, junto à maior reserva de crude do Peru, informaram hoje autoridades ambientais.

Devido a uma rutura, o petróleo contaminou o riacho Macusari e as casas dos índios de Nueva Nazareth, informou o Organismo de Avaliação e Fiscalização Ambiental do Peru (OEFA).

A empresa canadiana Frontera Energy, operadora do maior campo de petróleo do Peru, selou a rutura e colocou barreiras para parar o fluxo do crude, tendo começado as operações de limpeza da área contaminada.