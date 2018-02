Actualidade

A circulação rodoviária está normalizada desde as 13:00 no Túnel do Marão depois de um condicionamento provocado por um incêndio num automóvel na galeria sul, no sentido Amarante--Vila Real, indicou a Infraestruturas de Portugal (IP).

O alerta para o incidente foi dado às 11:52. O trânsito chegou a estar cortado nos dois sentidos, para facilitar as operações de socorro e a passagem dos meios através da galeria norte (Vila Real--Amarante).

Orlando Matos, comandante da corporação da Cruz Branca, em Vila Real, disse à agência Lusa que os bombeiros que chegaram ao local ajudaram na consolidação combate ao fogo, já que a primeira intervenção foi feita pelo proprietário do automóvel, que recorreu a um extintor, e também pelo operador da equipa móvel afeta à infraestrutura.