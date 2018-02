Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje a criação de um segundo centro de competências na área dos serviços informáticos, um setor em que a administração pública "tem particulares dificuldades" em competir com as ofertas de contratação no privado.

Na segunda sessão do Roteiro Inovação 2018, dedicada à inteligência artificial e que percorre hoje os concelhos de Palmela, Almada e Setúbal, António Costa defendeu que é preciso "ir mais além" e "criar centros de competências que permitam reforçar a capacidade de a Administração Pública agir e pensar".

"Amanhã mesmo o Conselho de Ministros avançará para a criação de um segundo centro de competências de grande importância estratégica que tem a ver com os serviços informáticos", anunciou, numa sessão na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, na Caparica, concelho de Almada,