Actualidade

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa desmarcou a audiência de quinta-feira na qual o cantor Tony Carreira, acusado de plágio, iria ser interrogado como arguido.

A decisão de adiar a sessão 'sine die' (sem data) surge na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do cantor a reiterar "a falta de legitimidade" da editora Companhia Nacional de Musica (CNM) para ser assistente no processo, invocando também que não foi notificada da posição da CNM de não aceitar o acordo assumido em novembro do ano passado em tribunal.

"Num caso ou no outro, deve a invalidade em causa ser sanada mediante prolação de nova decisão que declare a perda pela CNM da qualidade de assistente e consequentemente determine a suspensão provisória do processo [...]" com base no acordo de novembro, sustentam as conclusões do requerimento da defesa do cantor, a que a agência Lusa teve hoje acesso.