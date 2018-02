Actualidade

PEV e BE exigiram hoje que o Governo tome uma atitude mais firme junto de Espanha e das instâncias europeias para salvaguardar os interesses nacionais face aos riscos do projeto de exploração de urânio na fronteira com Portugal.

Numa declaração política no parlamento, do deputado do BE Pedro Soares, defendeu o envolvimento político do primeiro-ministro nesta questão, desafiando António Costa a deslocar-se ao distrito da Guarda e à região fronteiriça.

No mesmo período de declarações políticas, a deputada Heloísa Apolónia, do PEV, fez um apelo aos restantes grupos parlamentares para que aprovem um projeto de resolução - que será debatido no dia 16 de março - que recomenda ao Governo que "desenvolva todos os esforços junto do Estado espanhol para travar a exploração de urânio em Salamanca", junto à fronteira portuguesa.