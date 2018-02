Actualidade

O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, acolhe em março uma exposição de homenagem ao 'designer' italiano Vico Magistretti, no âmbito do Dia do Design Italiano no Mundo, anunciou hoje o Instituto Italiano de Cultura de Lisboa (IICL).

"Composta por esboços, fotografias, apontamentos, cartas, faxes e algumas peças históricas ainda hoje em produção, a exposição relata a história de projetos e produtos tendo como fio condutor a relação profissional e pessoal de Magistretti com os criadores das várias empresas com as quais o seu sucesso foi inevitavelmente entrelaçado", refere o IICL num comunicado hoje divulgado.

A exposição "Svicolando. Homenagem a Vico Magistretti", com curadoria do arquiteto italiano Nadir Bonaccorso, a viver atualmente em Portugal, é inaugurada a 01 de março.