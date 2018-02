Actualidade

O novo líder do PSD, Rui Rio, vai reunir-se com a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, a 01 de março, um encontro "que incluirá almoço", de acordo com um comunicado dos sociais-democratas.

"No seguimento de um pedido de audiência feito pelo presidente do PSD à presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, os dois líderes partidários agendaram uma reunião já para o próximo dia 01 de março, pelas 12:45, que terá lugar na sede do CDS-PP e que incluirá almoço", refere a nota à imprensa.

Rui Rio foi eleito em diretas em 13 de janeiro, com 54% dos votos, e empossado este domingo pelo 37.º Congresso Nacional do partido, no qual Assunção Cristas marcou presença na sessão de encerramento, numa delegação que incluía outros quatro dirigentes do CDS-PP.