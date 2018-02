Actualidade

A câmara de Valongo anunciou hoje que vai aumentar em 45%, face a 2015, o valor dos recursos financeiros a transferir para as Juntas de Freguesia do concelho, no âmbito dos acordos de delegação das competências.

Em causa estão serviços como a varredura, a manutenção de espaços verdes, bem como pequenas reparações nas escolas.

"Assim, em 2018, o valor financeiro a transferir para as freguesias de Alfena, Campo/Sobrado, Ermesinde e Valongo está estimado em 1.145.316,24 euros, mais 355.946,00 euros comparativamente com os valores inicialmente contratualizados em 2015. Considerando o atual mandato [2018-2021] o valor global dos acordos com as Juntas de Freguesias ascende a mais de 6.061.665,48 euros, incluindo verbas e recursos humanos", lê-se em nota camarária.