Síria

A Rússia propôs hoje a realização na quinta-feira de uma reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU para analisar a situação no enclave rebelde de Ghouta Oriental, nos arredores da capital síria, Damasco.

Tal reunião permitiria a todas as partes "apresentar a respetiva visão, a respetiva interpretação da situação e propor as formas para sair da atual situação", declarou o embaixador russo junto das Nações Unidas, Vassily Nebenzia, durante uma reunião do Conselho do Segurança realizada hoje.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) indicou hoje que desde domingo passado 296 pessoas, das quais 71 crianças e 42 mulheres, foram mortas e outras 1.400 ficaram feridas na sequência dos bombardeamentos e dos ataques de artilharia em Ghouta Oriental.