Actualidade

O FC Porto conseguiu hoje dar a volta ao resultado frente ao Estoril Praia e venceu fora por 3-1 o encontro da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que tinha começado a 15 de janeiro.

Os brasileiros Alex Telles (53) e Soares (59 e 67) marcaram os golos do FC Porto na segunda parte do encontro que tinha sido interrompido ao intervalo, devido a problemas estruturais numa bancada do António Coimbra da Mota, numa altura em que os 'canarinhos' venciam por 1-0, com um golo de Eduardo Teixeira, aos 17 minutos.

Com este triunfo, os 'dragões' cimentaram a liderança da I Liga, passando agora a ter 61 pontos, mais cinco do que Benfica e Sporting, enquanto o Estoril Praia é 16.º e primeiro conjunto acima da zona de despromoção, com 21.