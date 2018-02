Actualidade

"A vida de John Smith" tem estreia marcada para sábado, em Guimarães, e leva ao palco a visão do encenador Mickaël de Oliveira sobre a eterna necessidade de "sermos obrigados a criar monstros, para termos os nossos heróis".

Aquele que é o segundo episódio do díptico de peças "Sócrates Tem de Morrer" (o primeiro episódio, "A morte de Sócrates", é recordado na sexta-feira, igualmente em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor), "A vida de John Smith", decorre algures num novo planeta, num qualquer futuro, onde vive uma elite (os bons), unidos numa Academia de almas reencarnadas. E depois "há os outros", as almas mal reencarnadas, "uma espécie de mortos-vivos (os maus)". É neste planeta que as personagens Ana, Paulo, Pedro, Raquel, que transitam do primeiro episódio, vão acordar.

E depois há John Smith. "Este John Smith é a reencarnação de Sócrates [o filosofo da antiguidade clássica que morre no final do primeiro episódio]", explicou à Lusa o encenador e criador da peça Mickaël de Oliveira.