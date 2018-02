Actualidade

O lateral esquerdo do FC Porto Alex Telles fez hoje uma entorse no joelho esquerdo que o obrigou a ser substituído no triunfo por 3-1 na visita ao Estoril-Praia e será reavaliado quinta-feira.

A confirmação foi dada pelo FC Porto através do seu site no qual acrescenta que "Corona, por sua vez, fez uma pequena fratura num dedo da mão esquerda".

Alex Telles é o jogador com mais assistências para golo na I Liga de futebol.