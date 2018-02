Actualidade

A rede de televisão Televisa anunciou hoje que "cortou ligações" com o produtor Gustavo Loza, poucas horas depois de a atriz mexicana Karla Souza ter revelado que foi violada no início da carreira por um cineasta.

A atriz não revelou a identidade do agressor, mas a Televisa, a maior cadeia de televisão do México, ligou Gustavo Loza ao caso com base numa "investigação preliminar" conduzida pela empresa.

Gustavo Loza nega qualquer envolvimento e lançou um apelo à atriz para que revele a verdadeira identidade do agressor, naquele que é, até agora, o caso mais destacado de má conduta sexual na indústria mexicana de entretenimento.