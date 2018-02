Actualidade

Taur Matan Ruak, líder do segundo partido da oposição timorense, o PLP, disse hoje que a identidade do partido não desaparecerá com a sua integração na coligação AMP para as eleições antecipadas, criada após um "grande esforço de consenso".

"A identidade é deliberadamente construída aos longo dos tempos e nós estamos a tentar construir a nossa identidade ao longo dos tempos", afirmou o líder do Partido Libertação Popular (PLP) em declarações à Lusa em Díli.

Um processo, disse, que "exigiu um esforço enorme de encontrar consensos, que se conseguiram ao longo dos últimos seis meses" permitindo formar a aliança da oposição.