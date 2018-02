Timor-Leste/Eleições

O impacto das chuvas nos acessos aos centros de votação, a compra de material eleitoral e o aumento da participação dos eleitores são algumas das preocupações dos responsáveis eleitorais timorenses antes das eleições antecipadas de 12 de maio.

"Felizmente não temos grandes problemas mas temos que fazer alguns ajustamentos na questão logística para garantir que todo o processo decorra bem", disse à Lusa o diretor-geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), Acilino Manuel Branco.

As questões fundamentais dos preparativos para as eleições antecipadas estão hoje a ser debatidas num encontro alargado de coordenação, organizado pelo STAE e onde participam, além do ministro da Administração Estatal, Valentim Ximenes, os responsáveis municipais e da região autónoma de Oecusse-Ambeno e responsáveis municipais da polícia.