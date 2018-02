Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, instou hoje a União Europeia a avançar com a integração em matérias de segurança, política migratória, economia e política externa defendendo "respostas europeias" porque o "mundo não espera".

"Estou convencida de que o mundo não vai esperar por nós, nem pela Alemanha nem pela União Europeia. Necessitamos, mais do que nunca, de respostas europeias para as questões urgentes do nosso tempo", disse a chanceler alemã na Câmara Baixa (Bundestag), antes da realização da reunião informal do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Merkel defende "um ressurgimento da Europa", um conceito que o novo governo alemão - que ainda espera pela consulta que vai ser realizada pelos militantes social democratas - quer assumir como questão prioritária.